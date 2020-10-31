В России второй день подряд регистрируют более 18 тысяч случаев заражения COVID-19

С начала пандемии в России подтверждено 1 618 116 диагнозов COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки 18 140 россиян заразились коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в России подтверждено 1 618 116 диагнозов COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах. Больше всего - в Москве (4952) и Санкт-Петербурге (854). В Свердловской области за последние 24 часа заболели 278 человек. Это девятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Со вчерашнего дня из больниц выписались 14 854 человека. Общее число излечившихся россиян увеличилось до 1 215 414 человек.

Фото: Оперативный штаб

Зарегистрировано ещё 334 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 27 990 человек.

Напомним, накануне суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 18 тысяч.