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31 октября 2020, 13:01

Жертвами коронавируса стали ещё шестеро свердловчан

Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 772 человек.

Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 772 человек. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались ещё шестеро пациентов с COVID-19. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 772 человек.

Данные о шести летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном таба по борьбе с инфекцией. 

«Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 772», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Добавим, что в целом по стране за последние 24 часа скончались 334 пациента с подтвержденным диагнозом. С начала пандемии болезнь унесла жизни 27 990 россиян.

В Свердловской области за сутки подтверждено 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Областная газета Свердловской области

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