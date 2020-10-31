Жертвами коронавируса стали ещё шестеро свердловчан

За минувшие сутки в Свердловской области скончались ещё шестеро пациентов с COVID-19. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 772 человек.
Данные о шести летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном таба по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 772», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Добавим, что в целом по стране за последние 24 часа скончались 334 пациента с подтвержденным диагнозом. С начала пандемии болезнь унесла жизни 27 990 россиян.
В Свердловской области за сутки подтверждено 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.