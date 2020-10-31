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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 октября 2020, 13:54

На оснащение лабораторий по диагностике COVID-19 в России выделено более 1 миллиарда рублей

Лаборатория ковид

Регионам помогут оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ выделило более 1 миллиарда рублей на оснащение лабораторий по диагностике COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, с помощью финансирования регионам помогут оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус.

Это позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Ожидается, что это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики. 

Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения. Свердловская область получит на эти цели 15,7 миллиона рублей.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора,на сегодняшний день в России проведено свыше 60,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавирусаЗа последние сутки сделано 575 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 384 622 человека.

За минувшие сутки в России подтвердили 18 140 случаев заражения COVID-19. Всего начала пандемии коронавирусом заболели 1 618 116 россиян.

Областная газета Свердловской области

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