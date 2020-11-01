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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 ноября 2020, 09:35

Берёзовский преодолел отметку в 600 заболевших COVID-19

В Берёзовском число заболевших превысило 600, в Нижнем Тагиле -  2400.

В Берёзовском число заболевших превысило 600, в Нижнем Тагиле -  2400. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по региону. В Берёзовском число заболевших превысило 600, в Нижнем Тагиле -  2400.

Согласно данным, приведённым на сайте ведомства, в Екатеринбурге с начала пандемии коронавирусом заразились 21 215 человек (+151 случай за сутки), в Нижнем Тагиле – 2405 (+17). В Первоуральске подтверждено 912 диагнозов, в Верхней Пышме – 887, в Ревде – 775, а в Каменске-Уральском и Каменском районе – 686.

Кроме того, за последние сутки 15 случаев заболевания выявлено в Берёзовском, где общее число инфицированных х с начала пандемии достигло 605 человек. 

Внизу таблицы существенных изменений не произошло. Меньше всего заболевших выявлено в отдалённых населённых пунктах. Один человек заразился в Пелыме, двое - в Гарях, шестеро - в пгт Малышева. По-прежнему ни одного случая заболевания не зафиксировано в окрестностях Таборов. Эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 278 случаев заражения. Общее число заболевших за всё время пандемии в регионе составляет 36 212.

Областная газета Свердловской области

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