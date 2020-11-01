В Свердловской области четвёртый день подряд снижается суточная заболеваемость COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 275 случаев COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 275 случаев COVID-19. Суточная заболеваемость в регионе снижается четвёртый день подряд.

По данным регионального оперативного штаба, больше всего новых случаев выявлено в Екатеринбурге - 94.

Также диагноз подтверждён среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Артёмовского, Арамильского и Ачитского городских округов, Берёзовского, Белоярского городского округа, Байкаловского района, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Камышлова и Камышловского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа, посёлка Уральский, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 36 487. Из них 28 584 заболевших уже выписались из больниц. В том числе, за минувшие сутки с болезнью справился 281 человек.

Состояние 287 больных оценивается как тяжелое, 233 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 157 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 1219 человек госпитализирован рованы в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 777 свердловчан.

Напомним, накануне сообщалось о 278 заболевших свердловчанах, днём ранее болезнь подхватили 284 жителя региона.

Читайте также:

Берёзовский преодолел отметку в 600 заболевших COVID-19.