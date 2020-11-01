С начала пандемии в Свердловской области скончались 777 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки на Среднем Урале скончались ещё пятеро пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки на Среднем Урале скончались ещё пятеро пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии жертвами COVID-19 на Среднем Урале стаи 777 человек.

Пять летальных исходов за последние 24 часа подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 777», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о шестерых скончавшихся от коронавируса свердловчанах.

В целом по России за последние сутки зафиксировано 245 летальных случаев среди больных COVID-19. За весь период пандемии от коронавируса скончалось 28 235 россиян.