В Серове стало более 500 заразившихся COVID-19: карта распространения инфекции в регионе

Муниципалитеты на юге региона, где эпидситуация наиболее сложная, отмечены красным и ярко-оранжевым цветами. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные распространения коронавируса по Свердловской области. Накануне общее число заболевших COVID-19 в Серове перевалило за 500.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 18 человек, общее число инфицированных в городе на севере области достигло 511. Всего на Среднем Урале инфекцию подхватили ещё 275 жителей. Сутками ранее Берёзовский преодолел отметку в 600 заразившихся, а Нижний Тагил - 2 400. При этом в регионе четвёртый день подряд снижается суточная заболеваемость COVID-19.

Добавим, что более 500 свердловчан с подтверждённым диагнозом зарегистрировано также в Екатеринбурге (21 309), Первоуральске (914), Верхней Пышме (892), Ревде (777), Каменске-Уральском и Каменском районе (694).

Инфекция по-прежнему не добралась только до окрестностей Таборов. Территория выделена белым цветом на карте свердловского Роспотребнадзора. Муниципалитеты на юге региона, где эпидситуация наиболее сложная, отмечены красным и ярко-оранжевым цветами.

Фото: данные на 1 ноября

Фото: данные на 1 ноября

Фото: данные на 1 ноября