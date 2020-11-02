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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2020, 07:47

В Серове стало более 500 заразившихся COVID-19: карта распространения инфекции в регионе

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

Муниципалитеты на юге региона, где эпидситуация наиболее сложная, отмечены красным и ярко-оранжевым цветами. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные распространения коронавируса по Свердловской области. Накануне общее число заболевших COVID-19 в Серове перевалило за 500.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 18 человек, общее число инфицированных в городе на севере области достигло 511. Всего на Среднем Урале инфекцию подхватили ещё 275 жителей. Сутками ранее Берёзовский преодолел отметку в 600 заразившихся, а Нижний Тагил - 2 400. При этом в регионе четвёртый день подряд снижается суточная заболеваемость COVID-19.

Добавим, что более 500 свердловчан с подтверждённым диагнозом зарегистрировано также в Екатеринбурге (21 309), Первоуральске (914), Верхней Пышме (892), Ревде (777), Каменске-Уральском и Каменском районе (694).

Инфекция по-прежнему не добралась только до окрестностей Таборов. Территория выделена белым цветом на карте свердловского Роспотребнадзора. Муниципалитеты на юге региона, где эпидситуация наиболее сложная, отмечены красным и ярко-оранжевым цветами.

Фото: данные на 1 ноября
Фото: данные на 1 ноября
Фото: данные на 1 ноября

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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