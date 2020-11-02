Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2020, 11:48

В Верхней Салде пациенты с COVID-19 заняли 74% новых коек за два дня

инфекционные койки

В Верхней Салде пациенты с COVID-19 заняли 74% новых коек за два дня. Фото: Владимир Мартьянов.

В минувшую субботу в Верхней Салде были развёрнуты дополнительные инфекционные койки. На утро понедельника пациентами с коронавирусной инфекцией уже занято 74% мест.

Всего на базе терапевтического и неврологического отделений ЦГБ 31 октября было развернуто 70 коек. А на утро 2 ноября заполнено 52 койки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что за всё время пандемии на территории Верхней Салды было подтверждено 180 случаев заражения COVID-19. Уже выздоровели 92 человека, ещё четверо умерли. Под наблюдением находится 762 человека.

Добавим, за прошлые сутки в Свердловской области было подтверждено 275 случаев коронавируса. Общее количество инфицированных за всё время составило 36 487. Из них 28 584 – уже выписались из больниц.

Читайте также:

В шести свердловских больницах развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом.

Оперштаб опроверг перепрофилирование поликлиники в Нижнем Тагиле под пациентов с коронавирусом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2020, 11:57 / Общество
В Екатеринбурге реконструированную Зелёную рощу начали разрушать ещё до официального открытия
02.11.2020, 11:48 / Общество
В Верхней Салде пациенты с COVID-19 заняли 74% новых коек за два дня
02.11.2020, 11:26 / Спорт
"Финал четырёх" женского Кубка России по волейболу пройдёт без свердловских команд
02.11.2020, 11:02 / Политика
Гордума Екатеринбурга переносит заседания из-за коронавируса
02.11.2020, 10:25 / Общество
Мэрия Екатеринбурга готова заплатить 3,7 миллиона организатору конкурса ледовой скульптуры "Европа-Азия"