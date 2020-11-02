В Верхней Салде пациенты с COVID-19 заняли 74% новых коек за два дня

В Верхней Салде пациенты с COVID-19 заняли 74% новых коек за два дня. Фото: Владимир Мартьянов.

В минувшую субботу в Верхней Салде были развёрнуты дополнительные инфекционные койки. На утро понедельника пациентами с коронавирусной инфекцией уже занято 74% мест.

Всего на базе терапевтического и неврологического отделений ЦГБ 31 октября было развернуто 70 коек. А на утро 2 ноября заполнено 52 койки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что за всё время пандемии на территории Верхней Салды было подтверждено 180 случаев заражения COVID-19. Уже выздоровели 92 человека, ещё четверо умерли. Под наблюдением находится 762 человека.

Добавим, за прошлые сутки в Свердловской области было подтверждено 275 случаев коронавируса. Общее количество инфицированных за всё время составило 36 487. Из них 28 584 – уже выписались из больниц.

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