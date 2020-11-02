В Свердловской области снова выросла суточная заболеваемость COVID-19

Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 36 766 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области выявили 279 новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая больше, чем накануне.

Рост суточной заболеваемости в регионе зафиксирован впервые за пять дней: до этого начиная с 29 октября показатель с каждым днём немного снижался.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, в Екатеринбурге за сутки заболели 143 человека. Также новые случаи заражения зарегистрированы среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Артёмовского, Арамильского ГО, Берёзовского, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Режа Сухого Лога, Среднеуральска и Серова.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 36 766 свердловчан.

Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжёлое, ещё 1 156 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

Число уральцев, выписанных из больниц, увеличилось на 280 - до 28 864.

За сутки также подтвердились семь летальных исходов. Всего от коронавируса на Среднем Урале скончались 784 человека.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, что Екатеринбургская городская дума переносит ближайшие заседания из-за того, что у некоторых сотрудников аппарата гордумы выявили коронавирус.