В России выявили 18 257 заразившихся коронавирусом за сутки

С начала пандемии вирус подхватили 1 655 038 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России подтвердили 18 257 случаев заражения коронавирусом. Более 18 тысяч заболевших за один день в стране регистрируют уже четвёртый день подряд.

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, новые заразившиеся обнаружены в 84 регионах страны, в частности, в Свердловской области. В Москве зафиксировано 4 796 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 923.

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии вирус подхватили 1 655 038 россиян, 1 236 033 из которых уже выздоровели, в том числе 10 360 - за прошедшие 24 часа.

За минувшие сутки в стране скончались 238 пациентов с COVID-19. Всего это заболевание унесло жизни 28 473 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, в первый раз более 18 тысяч заболевших коронавирусом в России зарегистрировали 30 октября. В выходные суточная заболеваемость также превышала эту отметку.