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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2020, 13:02

Коронавирус унёс жизни ещё семерых свердловчан

машина скорой помощи

На Среднем Урале подтвердили смерти ещё семи человек, у которых был подтверждён коронавирус .Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале подтвердили смерти ещё семи человек, у которых был подтверждён коронавирус. Всего от этого заболевания в регионе скончались 784 человека.

Об этом сообщают федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19.

Отметим, что умерших больных коронавирусом в Свердловской области регистрируют ежедневно на протяжении уже 35 дней.

Средний Урал находится на шестом месте среди субъектов РФ по количеству летальных исходов после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Нижегородской областей.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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