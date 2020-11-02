Коронавирус унёс жизни ещё семерых свердловчан

На Среднем Урале подтвердили смерти ещё семи человек, у которых был подтверждён коронавирус .Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале подтвердили смерти ещё семи человек, у которых был подтверждён коронавирус. Всего от этого заболевания в регионе скончались 784 человека.

Об этом сообщают федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19.

Отметим, что умерших больных коронавирусом в Свердловской области регистрируют ежедневно на протяжении уже 35 дней.

Средний Урал находится на шестом месте среди субъектов РФ по количеству летальных исходов после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Нижегородской областей.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф