Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2020, 12:47

Митрополит Кирилл ушёл на самоизоляцию

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский ушёл на карантин. Фото: Павел Ворожцов.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл оказался на самоизоляции. Он ушёл на недельный карантин после контакта с больным COVID-19.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в эти дни владыка работает в дистанционном режиме. Нас также заверили, что он находится в добром здравии. Ранее стало известно, что глава митрополии контактировал с больным коронавирусом.

"Самоизоляция митрополита Кирилла – это проявление заботы об окружающих и пример ответственного отношения в условиях распространения коронавирусной инфекции", – заявили в пресс-службе.

Напомним, традиционный крестный ход 4 ноября в Екатеринбурге решили отменить. В этот день православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери.

Добавим, в начале октября "Областная газета" сообщала, что на карантин после контакта с заражённым также ушёл патриарх Кирилл. Подробнее об этом читайте тут.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2020, 14:25 / Общество
Названа дата прощания с главой Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексеем Рябцевым
02.11.2020, 14:19 / Экономика
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года
02.11.2020, 14:06 / Общество
Строители ограничат движение транспорта в Солнечном
02.11.2020, 13:30 / Общество
Что такое генератор водородной воды?
02.11.2020, 13:24 / Общество
На Среднем Урале заканчивается сезон речной доставки почты