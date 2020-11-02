Митрополит Кирилл ушёл на самоизоляцию

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл оказался на самоизоляции. Он ушёл на недельный карантин после контакта с больным COVID-19.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в эти дни владыка работает в дистанционном режиме. Нас также заверили, что он находится в добром здравии. Ранее стало известно, что глава митрополии контактировал с больным коронавирусом.
"Самоизоляция митрополита Кирилла – это проявление заботы об окружающих и пример ответственного отношения в условиях распространения коронавирусной инфекции", – заявили в пресс-службе.
Напомним, традиционный крестный ход 4 ноября в Екатеринбурге решили отменить. В этот день православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери.
Добавим, в начале октября "Областная газета" сообщала, что на карантин после контакта с заражённым также ушёл патриарх Кирилл. Подробнее об этом читайте тут.
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