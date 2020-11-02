После взрыва в Челябинске в больницах Екатеринбурга провели проверки кислородного оборудования

В 15 медучреждениях Екатеринбурга проверили кислородное оборудование. Фото: Павел Ворожцов.

В 15 медицинских учреждениях Екатеринбурга прошли проверки кислородного оборудования. Нарушений в его работе выявлено не было.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе горздрава, проверки уже прошли в больницах №1, 2, 3, 6, 7, 14, 20. 23, 24, 36, 40, детских больницах №9 и 11, а также в Станции скорой медицинской помощи и Екатеринбургском клиническом перинатальном центре. Проверку проводили технические службы медучреждений. Они убедились в том, что кислородное оборудование работает в штатном режиме.

Напомним, в субботу, 31 октября, в одной из челябинских больниц, где лечили пациентов с коронавирусом, прогремел взрыв в помещении кислородной станции. По данному факту было возбуждено уголовное дело, началась прокурорская проверка. Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв поручил прокурорам регионов УрФО проанализировать соблюдение правил безопасности в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

Добавим, что о данном инциденте сегодня высказался пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. «Это вопрос, конечно, для руководства регионов. Да, мы знаем об этом из сообщений СМИ, были доклады по линии ведомств», - передаёт ТАСС слова представителя Кремля.