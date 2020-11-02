Свердловская область получит 162 миллиона на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство РФ выделило свыше 5 млрд рублей из резервного фонда. Деньги пойдут на обеспечение бесплатными лекарствами россиян, больных коронавирусом.

Речь идёт о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни таким гражданам назначают комбинированные схемы лечения. Необходимые препараты выдаются по рецепту лечащего врача бесплатно. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, размещённом на сайте Правительства России, больше всего получит Московская область – 289, 4 млн рублей. Далее следуют Краснодарский край, куда направят около 213,6 млн рублей, Санкт-Петербург (203,1 млн рублей) и Свердловская область (162,2 млн рублей).

Фото: документ

Напомним, решение выделить ещё 5 млрд рублей на лекарства было озвучено на заседании Правительства 29 октября. Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

Тогда же премьер-министр заявил, что на закупку масок и тестов на COVID-19 в регионы направят 16 млрд рублей.