Чем лечат больных коронавирусом на Среднем Урале?

Министерство здравоохранения России по-прежнему не включило триазавирин в список препаратов для лечения коронавируса Фото: Алексей Кунилов

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению COVID-19. В девятую версию документа вошли шесть препаратов, которые могут быть использованы при лечении коронавируса. При этом в регионах страны врачи для лечения больных COVID-19 могут добавлять к этим препаратам другие лекарственные средства, которые зарегистрированы в России и официально разрешены к использованию. «Облгазета» узнала, какие лекарства дают больным коронавирусом в Свердловской области и какие из них можно найти в аптеке.

«Тайна» раскрыта

Согласно последним рекомендациям Минздрава России, для лечения коронавируса разрешается использовать препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир (торговое название «Арбидол». –Прим. ред.), гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа. Но в следующем же абзаце документа говорится, что «имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности».

– Методические рекомендации Минздрава России современны и основаны на данных международных научных публикаций, – говорит «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Эффективность и безопасность препаратов, включённых в методические рекомендации, оценена в большом количестве научных исследований в разных странах.

Перечень рекомендуемых Минздравом России лекарств от COVID-19 корректируется постоянно. Например, в сентябре ведомство исключило из него два препарата, не доказавшие свою эффективность, – лопинавир и ритонавир. При этом Всемирная организация здравоохранения прекратила испытание противомалярийного средства гидроксихлорохин, посчитав, что оно практически не вызывает снижения смертности при коронавирусе. Но в рекомендациях российского Минздрава этот препарат остаётся.

В тему В конце июля заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-подходе по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что с начала августа в регионе планируют бесплатно выдавать лекарственные профилактические средства людям, которые контактировали с заболевшими коронавирусом или входят в группу риска заражения (см. «ОГ» №135 от 28.07.2020)​​​. В оперштабе по борьбе с коронавирусом «Облгазете» сказали, что такая терапия была организована, но журналисты редакции не знают ни одного контактного с больным COVID-19, который бы получил бесплатные лекарства для профилактики коронавируса. К слову, некоторые сотрудники «Облгазеты» тоже были контактными лицами, но никаких препаратов не получали.

Чем именно лечат людей с коронавирусом в больницах, нередко остаётся тайной. Большинство медиков отказываются говорить названия препаратов, даже когда их прямо спрашивают об этом сами больные. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области «Облгазете» сказали, что «медики руководствуются рекомендациями Минздрава России и назначают лечение на основании диагноза и состояния пациента». Врач-инфекционист Красноуфимской районной больницы Диана Маслова также отказалась называть препараты, которые они применяют в их больнице для лечения пациентов с COVID-19, сославшись на врачебную тайну. А вот старшая медицинская сестра инфекционного отделения Первоуральской городской больницы Наталья Цыбина сказала, что в их больницу поступают только среднетяжёлые коронавирусные пациенты, которым назначают гидроксихлорохин, азитромицин, арбидол (умифеновир) и гепарин (прямой антикоагулянт, препятствующий свёртыванию крови. —Прим. ред.).

– В нашей больнице для лечения COVID-19 применяют фавипиравир, гидроксихлорохин, – говорит заведующий инфекционным отделением городской инфекционной больнице в Нижнем Тагиле Владимир Лангольф. – Ранее применяли калетру (комбинированный противовирусный препарат. –Прим. ред.) и интерферон-бета (обладает противовирусным и иммунорегулирующим действием. –Прим. ред.), пока их не исключили из федеральных рекомендаций. Но основная часть этих препаратов необходима только для лечения среднетяжёлых и тяжёлых коронавирусных больных.

Кстати Если лихорадка при коронавирусе продолжается больше пяти дней, а помощь в рамках полиса ОМС не приходит, то лучше сделать анализ крови. Существуют определённые прогностические маркеры, которые позволяют выявить тяжёлую форму заболевания. Необходимо сделать анализ на следующие показатели: С-реактивный белок (показывает уровень воспаления в организме и степень поражения лёгких), D-димер (связан с подозрениями на возможную лёгочную эмболию или тромбоз глубоких вен), ферритин (его многократное повышение говорит о риске возникновения цитокинового шторма – опасного осложнения, которое приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов).

Только по рецепту?

«Облгазета» изучила информацию о препаратах, рекомендованных Минздравом России для лечения COVID-19. Так, лекарства на основе действующего вещества фавипиравир применяются для лечения разных степеней тяжести коронавируса. Это вещество разработали японские учёные, но позднее право производить препараты на его основе получили все желающие, в том числе и российские фармкомпании. Ранее эти лекарства использовали только для лечения пациентов в стационарах. Но недавно Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием фавипиравир – коронавир компании «Р-Фарм» и арепливир компании «Промомед». Теперь этими таблетками можно лечиться и на дому, но купить их без рецепта нельзя. К слову, стоят они совсем недёшево: арепливир – 5 000 рублей, коронавир – 6 200–7 400 рублей. Возможно, такие цены стали причиной того, что Правительство России перечислит регионам 5 млрд рублей на препараты для бесплатного лечения COVID-19 для россиян, которым не требуется госпитализация (см. «ОГ» № 205 от 31 октября).

Важно Необходимо срочно вызывать врача или скорую помощь, если у вас подтверждён COVID-19 и наблюдается: температура выше 38,5 в течение пяти дней подряд;

затрудненное дыхание и одышка даже в состоянии покоя;

частота дыхания больше 22 в минуту – (полный цикл – вдох/выдох).

Ремдесивир – новый противовирусный препарат, в аптеках его нет. Таблетки гидроксихлорохина стоят в районе 450 рублей в свердловских аптеках, но отпускаются строго по рецепту врача. Азитромицин тоже продают только по рецепту – эти таблетки, как и другие антибиотики, применяют, если к коронавирусу у человека присоединилась бактериальная инфекция. При вирусной инфекции, какой является COVID-19, антибиотики бесполезны (см. «ОГ» №202 от 28.10.2020).

Однако в Свердловской области для лечения больных коронавирусом используют и триазавирин. Особенно тех, у кого COVID-19 протекает почти бессимптомно.

– Моё заболевание протекало в относительно лёгкой форме, – рассказывает бухгалтер одного из госучреждений Вера Бердышева. – Врач прописал для лечения триазавирин и препараты для устранения сопутствующих симптомов – кашля и заложенности в носу. После прохождения курса препарата тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Между тем На прошлой неделе в ряде российских СМИ прошла информация об отличии американских протоколов лечения COVID-19 от российских. В США, например, в схемах больше витаминов, а в наших – лекарств. Например, для профилактики и смягчения последствий COVID-19 в Америке рекомендует принимать небольшие дозы мелатонина на ночь, витамин D3, витамин C и кверцетин, цинк и фамотидин. Отличается от нашего и отношение граждан США к пандемии в их стране. – Нам никто не даёт никаких рекомендаций по лечению коронавируса, – рассказала «Облгазете» Светлана Никитина, гражданка США, ранее проживавшая в Екатеринбурге. – Предполагаю, что для этого сначала нужно обратиться к своему врачу с симптомами коронавируса или положительным тестом на COVID-19. Не вижу смысла заранее покупать какие-то препараты, тем более, что у меня здесь нет ни одного знакомого, который бы заболел коронавирусом.

При этом триазавирина нет в рекомендациях федерального Минздрава для лечения коронавируса. Александр Соловьёв объясняет это тем, что опыт использования этого препарата локальный и не имеет научных публикаций. Тем не менее некоторые уральские больницы отказались от применения триазавирина.

– Триазавирин изначально поцизионировали как дополнительное противовирусное средство для лечения коронавируса, – говорит Владимир Лангольф. – Мы давали его пациентам дополнительно к препаратам по основной схеме лечения, но с июля отказались от него. Не заметили, чтобы пациенты, принимавшие это противовирусное средство, выздоравливали быстрее других.

Однако сами свердловчане покупают триазавирин очень активно и как лекарство, и как профилактическое средство от коронавируса. Рецепт для приобретения этих капсул не требуется, и спрос на препарат повысил его цену до 1 500–2 000 рублей – вдвое по сравнению с прошлым годом. Сейчас триазавирин есть не во всех аптеках, но если поискать, то можно найти, как и арбидол, капли гриппферон и свечи виферон, которые содержат в составе интерферон-альфа. Эти препараты также выписывают для лечения и профилактики коронавируса.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №206 от 03.11.2020