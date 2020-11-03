В Каменске-Уральском число заболевших перевалило за 700: карта распространения COVID-19

В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса. В Каменске-Уральском и Каменском районе число заболевших превысило 700, а в Сухом Логе — 200.

Накануне в Каменске-Уральском и Каменском районе подтвердили семь случаев заражения, и общее число выявленных с начала пандемии больных достигло 701.

Ещё одним городом, перешедшим очередной порог числа инфицированных, стал Сухой Лог. Там за сутки обнаружили троих заражённых, после чего общее количество случаев увеличилось до 201, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Об уровне заболеваемости в других свердловских муниципалитетах свидетельствуют список, представленный ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области