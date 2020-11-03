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3 ноября 2020, 11:44

Стало известно ещё о 18 257 заразившихся жителях России

Женщина в маске идёт мимо памятника в маске

В первый раз более 18 тысяч заболевших COVID-19 в стране зарегистрировали 30 октября. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа в России выявили 18 257 случаев заболевания коронавирусом. Более 18 тысяч заразившихся за сутки регистрируют уже пятый день подряд.

Напомним, в первый раз более 18 тысяч заболевших COVID-19 в стране зарегистрировали 30 октября. В выходные суточная заболеваемость также превышала эту отметку. Накануне стало известно о 18 257 заразившихся.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 61,9 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки - 412 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 397 945 россиян.

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