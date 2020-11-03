В Среднеуральске роддом, принимающий жительниц двух городов, перепрофилируют под пациентов с COVID-19

В Среднеуральске роддом, принимающий жительниц двух городов, перепрофилируют под пациентов с COVID-19. Фото: Александр Зайцев.

Свердловские власти приняли решение о полном перепрофилировании роддома в Среднеуральске. Там начнут принимать пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжёлыми ОРВИ.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в медицинское учреждение планируется госпитализировать и лечить инфекционных больных, в том числе из Екатеринбурга. Уточняется, что на качестве оказания медпомощи роженицам принятое решение никак не скажется.

Известно, что с середины 60-х годов в среднеуральский родильный дом также направлялись жительницы Верхней Пышмы, где не было соответствующего медучреждения. Только в этом году в городе было завершено строительство нового здания роддома, отвечающее всем самым современным требованиям.

После его открытия пациентки из обоих муниципалитетов будут направляться туда. На переходный период свердловчанкам придётся ездить в столицу Урала. Стоит отметить, что их число в данный момент невелико.

"С завершением строительства нового здания в Верхней Пышме необходимость в использовании среднеуральского роддома исчезает", – сказали "Областной газете" в оперштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области дополнительно развернут около одной тысячи коек для больных коронавирусом в шести медицинских учреждениях. Помимо Института дерматовенерологии и иммунопатологии речь шла о Противотуберкулёзном диспансере, центре «Бонум», нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, нефрологическом корпусе ГКДБ №9, а также Берёзовской ЦГБ.

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В оперштабе рассказали, куда отправят больных из НИИ дерматовенерологии в Екатеринбурге.