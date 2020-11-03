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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 ноября 2020, 12:23

Михаил Мишустин создал федеральный центр лекарственного обеспечения граждан

Таблетки

Центр займётся закупками медикаментов, в том числе для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра лекарственного обеспечения граждан. Организация займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ.

Речь идёт о препаратах для лечения онкологии, ВИЧ, туберкулёза, а также о вакцине, входящей в национальный прививочный календарь. Центр также будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах.

"Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв", - говорится в пояснительной записке к документу.

Минздрав РФ по поручению главы кабмина в течение месяца должен зарегистрировать Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан и утвердить его устав. Согласно распоряжению, в этом году в состав центра войдёт 45 человек, в следующем - 95. Организация будет находиться в Москве по адресу: ул. Воронцовская, 6.

Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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