В НИИ ОММ Екатеринбурга могут развернуть инфекционные койки. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность развёртывания инфекционных коек в НИИ ОММ. Речь идёт о перепрофилировании педиатрического корпуса медучреждения.

По данным оперштаба, в корпусе НИИ ОММ будет развёрнуто 110 коек. Отмечается, что такой опыт у учреждения уже есть – по решению федерального центра летом корпус уже оказывал помощь людям с коронавирусом и пневмониями.

"Пациентам здесь сейчас оказывают в основном реабилитационную помощь, которую они смогут получать на основной площадке института и в педиатрических отделениях других медицинских организаций", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Правительство РФ утвердило предварительный список медорганизаций, которые предполагалось отдать под лечение коронавируса. В числе таких организаций оказался Уральский НИИ ОММ.

Однако спустя два дня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что подготовил обращение Михаилу Мишустину с просьбой не перепрофилировать роддом под инфекционную больницу. Вместо этого было предложено использовать Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии.

Ранее стало известно, что свердловские власти приняли решение о полном перепрофилировании роддома в Среднеуральске. Там начнут принимать пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжёлыми ОРВИ. Подробнее об этом читайте здесь.