Более 600 свердловчан привезли коронавирус из-за рубежа

В первые три дня после прилёта 39,9 тысячи человек прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР. Фото: Павел Ворожцов

За три месяца с момента открытия международного авиасообщения за границей побывала 41 тысяча свердловчан. У 627 туристов по возвращении подтвердился коронавирус.

В первые три дня после прилёта 39,9 тысячи человек прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР. Остальные 1050 уральцев не сдали анализы вовремя или не разместили результаты на портале госуслуг. В отношении 404 из них составлены протоколы об административном нарушении и направлены в суды.

По данным Управления Роспотребндзора по Свердловской области, оштрафовано уже 27 уральцев на общую сумму 284 тысячи рублей. То есть свердловчане получают в среднем штрафы по 10,5 тысячи.

В соответствии с постановлением главного государственного санврача № 22 от 27.07.2020, в течение трёх календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. До этого гражданам необходимо изолироваться на дому.

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