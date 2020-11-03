В Берёзовской ЦГБ пациенты с COVID-19 заняли 100% инфекционных коек. Фото: скрин страницы в Instagram.

В Берёзовской ЦГБ для пациентов с новой коронавирусной инфекцией были развёрнуты 150 коек. На сегодняшний день все места заняты.

Как рассказал главврач медучреждения Станислав Кан в Instagram, на базе хирургического и терапевтического корпусов ЦГБ было развёрнуто 150 инфекционных коек, из них 20 – реанимационных. Они начали функционировать на день раньше запланированного, 30 октября. Сейчас все места заняты. Данную информацию "Областной газете" также подтвердили в пресс-службе больницы.

"За этот небольшой период отделения полностью заполнены пациентами средней тяжести и тяжёлыми больными", – заявил главврач. Он также отметил, что на работу в инфекционные отделения перешли более 120 медработников.

"На медперсонал ложится очень высокая физическая и моральная нагрузка, они рискуют своим здоровьем и жизнью. Но, несмотря на это, с честью выполняют свой долг... Я горжусь своими сотрудниками, их мужеством и силой духа и выражаю им огромную благодарность. Это не просто работа, это по-настоящему служение", – подчеркнул Станислав Кан.

Добавим, ранее сообщалось, что все пациенты с неотложными и экстренными состояниями без медицинской помощи не останутся. Так, березовчане с заболевания терапевтического профиля будут госпитализироваться в терапевтическое отделение ЦГБ Режа, кардиологического и травматологического – в горбольницу №23 Екатеринбурга, а хирургического – в больницы №20 и №7 столицы Урала.

Кроме того, отмечалось, что амбулаторный приём узких специалистов Поликлиники №1 сохранён в полном объёме и будет осуществляться по обычному графику. Временно закрыт приём только кардиолога и гастроэнтеролога.

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