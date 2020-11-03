Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 ноября 2020, 15:27

Первые юные свердловчане прошли реабилитацию после COVID-19

ЛФК

Реабилитационный комплекс включает в себя, в частности, лечебную физкультуру. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области первые 15 детей прошли курс реабилитации после COVID-19. Они выписаны с связи с улучшением показателей здоровья.

Реабилитация детей, переболевших коронавирусом, проводится на базе загородного отделения Областной детской клинической больницы, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Восстановительный курс рассчитан на пациентов, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом, в среднетяжёлых и тяжёлых формах. На первом этапе запуска проекта реабилитацию прошли дети, переболевшие в лёгкой и средней формах, но имеющие отклонения в функционировании нервной системы.

Реабилитационный комплекс включает в себя лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, массаж грудной клетки и рефлексогенных зон, физиотерапевтические процедуры, а также контроль артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыхания, уровня кислорода в крови.

Перед прохождением курса и по его окончании пациенты проходили тест с шестиминутной ходьбой. Сравнение данных показало, что к моменту выписки у переболевших улучшилась работа дыхательной системы, показатели пульсоксиметрии, то есть дети стали переносить физические нагрузки так же, как и до болезни.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что министерство здравоохранения Свердловской области утвердило порядок реабилитации детей, переболевших коронавирусом. В документе говорится, кто и при каких условиях может пройти восстановительный курс.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.11.2020, 17:02 / Общество
После каникул свердловских школьников ждёт дистант
03.11.2020, 16:31 / Культура
Скончался один из авторов мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк
03.11.2020, 16:15 / Общество
Вице-президенту РАН Ирине Донник присвоено звание "Почётный гражданин Свердловской области"
03.11.2020, 16:13 / Общество
Екатеринбуржец отсудил у ЧОПа более полумиллиона рублей за сгоревшую на стоянке машину
03.11.2020, 15:48 / Общество
Премьер-министр РФ утвердил название восьмого района Екатеринбурга