Первые юные свердловчане прошли реабилитацию после COVID-19

Реабилитационный комплекс включает в себя, в частности, лечебную физкультуру. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области первые 15 детей прошли курс реабилитации после COVID-19. Они выписаны с связи с улучшением показателей здоровья.

Реабилитация детей, переболевших коронавирусом, проводится на базе загородного отделения Областной детской клинической больницы, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Восстановительный курс рассчитан на пациентов, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом, в среднетяжёлых и тяжёлых формах. На первом этапе запуска проекта реабилитацию прошли дети, переболевшие в лёгкой и средней формах, но имеющие отклонения в функционировании нервной системы.

Реабилитационный комплекс включает в себя лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, массаж грудной клетки и рефлексогенных зон, физиотерапевтические процедуры, а также контроль артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыхания, уровня кислорода в крови.

Перед прохождением курса и по его окончании пациенты проходили тест с шестиминутной ходьбой. Сравнение данных показало, что к моменту выписки у переболевших улучшилась работа дыхательной системы, показатели пульсоксиметрии, то есть дети стали переносить физические нагрузки так же, как и до болезни.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что министерство здравоохранения Свердловской области утвердило порядок реабилитации детей, переболевших коронавирусом. В документе говорится, кто и при каких условиях может пройти восстановительный курс.