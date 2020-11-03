Оперштаб рассказал, свердловчане каких возрастов стали чаще болеть COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловский оперштаб обновил данные о возрастной структуре заболевших коронавирусом. За неделю почти в два раза увеличилось число молодых людей (от 18 до 29 лет), подхвативших инфекцию.

В этот раз на них приходится 12,3% от общего числа заболевших в регионе. На прошлой неделе их доля была значительно ниже ‒ 6,8%.

Чаще всего, по-прежнему, болеют свердловчане в возрасте от 30 до 49 лет. Доля таких граждан в общей структуре пациентов с COVID-19 продолжает расти. Сейчас они занимают 37,8%, что на 0,6% больше показателя предыдущей недели.

Кроме того, чаще стали болеть дети ‒ 1,5% вместо 11,21%. В свою очередь за семь дней стало меньше инфицированных среди уральцев от 50 до 64 лет (с 26,2% до 23,6%) и граждан старше 65 лет (с 18,6% до 14,7%).

Фото: региональный оперштаб

Добавим, на Среднем Урале выявлено ещё 283 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 049.

Читайте также:

Первые юные свердловчане прошли реабилитацию после COVID-19.

В Берёзовской ЦГБ пациенты с COVID-19 заняли 100% инфекционных коек.