Муниципальные больницы Екатеринбурга будут работать 4 ноября по особому графику

Дежурные терапевты будут принимать пациентов по графику выходного дня. Фото: Владимир Мартьянов.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут работать муниципальные медицинские учреждения в День народного единства, 4 ноября. Дежурные терапевты будут принимать пациентов по графику выходного дня.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в среду, 4 ноября, специалисты муниципальных больниц не принимают пациентов, но дежурные терапевты будут готовы оказать помощь вплоть до 15:00. Бригады неотложной помощи работают до 22:00, а оставить заявку на вызов бригады домой можно будет до 21:00.

Номера телефонов регистратур медучреждений уральской столицы, колл-центров и кабинетов неотложной помощи можно посмотреть на официальном портале Екатеринбурга.