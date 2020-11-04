В Екатеринбурге 21,5 тысячи заболевших: карта распространения COVID-19 по региону

На карте белым остаётся выделена территория вокруг Таборов, где до сих пор нет ни одного заразившегося. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в свердловских муниципалитетах. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 21,5 тысячи, во всём регионе - за 37 тысяч.

За последние сутки на Среднем Урале COVID-19 подхватили 283 человека. 118 из них - екатеринбуржцы. В столице Урала уже 21 570 инфицированных.

Ещё 38 заразившихся выявлено в Алапаевске и Алапаевском районе (общее число достигло 270), 29 - в Реже (472), 24 - в Артёмовском (240), 15 - в Нижнем Тагиле (2 472), 14 - в Серове (529).

Кроме того по 9 уральцев заболели в Камышловском районе (188) и Талицком (142), 7 - в Красноуфимском районе (380), 5 - в Невьянске (296), по 3 - в Верхней Пышме (898) и Каменске-Уральском (704), по 2 - в Берёзовском (638), Качканаре (241), Арамиле (211), по 1 - в Сысерти (169), Богдановиче (112) и Тавде (83).

На карте свердловского Управления Роспотребнадзора белым остаётся выделена территория вокруг Таборов, где до сих пор нет ни одного заразившегося.

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