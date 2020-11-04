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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 ноября 2020, 12:41

В Свердловской области выявили ещё 277 случаев заражения коронавирусом

Люди в масках

За всё время пандемии на Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 37 326 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 277 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на шесть новых пациентов меньше, чем днём ранее.

За всё время пандемии на Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 37 326 человек. 29 431 свердловчанин уже смог победить болезнь, из которых 282 - за прошедшие сутки. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе, в тяжёлом состоянии сейчас находятся 312 пациентов, из которых 169 - на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести пребывает 1 371 госпитализированный.

Больше всего инфицированных выявили в Екатеринбурге - 132 человека за сутки. Новые пациенты с коронавирусом зафиксированы среди жителей Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского и Гаринского городских округов, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Кроме того, сообщается о смерти ещё восьми уральцев, у которых был выявлен COVID-19. Всего в Свердловской области от коронавируса скончались 800 человек.

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Областная газета Свердловской области

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