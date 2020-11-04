Число жертв коронавируса в Свердловской области достигло 800

На Среднем Урале скончались ещё восемь пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 800.
Информацию о количестве летальных исходов подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с коронавирусом. Напомним, что сутками ранее также сообщалось о восьми скончавшихся пациентах.
Смерти людей, заразившихся коронавирусом, регистрируются на Среднем Урале уже 37 дней подряд. В списке регионов России с наибольшим числом летальных исходов Свердловская область располагается на шестом месте. Выше стоят Нижегородская область (833 умерших), Ростовская область (884), Московская область (1 653), Санкт-Петербург (3 998) и Москва (7 004).
Добавим, что за последние 24 часа COVID-19 в регионе подхватили 277 человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале