Число жертв коронавируса в Свердловской области достигло 800

На Среднем Урале скончались ещё восемь пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале скончались ещё восемь пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 800.

Информацию о количестве летальных исходов подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с коронавирусом. Напомним, что сутками ранее также сообщалось о восьми скончавшихся пациентах.

Смерти людей, заразившихся коронавирусом, регистрируются на Среднем Урале уже 37 дней подряд. В списке регионов России с наибольшим числом летальных исходов Свердловская область располагается на шестом месте. Выше стоят Нижегородская область (833 умерших), Ростовская область (884), Московская область (1 653), Санкт-Петербург (3 998) и Москва (7 004).

Фото: федеральный оперштаб

Добавим, что за последние 24 часа COVID-19 в регионе подхватили 277 человек.