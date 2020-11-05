В Верхней Пышме число заболевших коронавирусом перевалило за 900, в Невьянске - за 300

В Екатеринбурге - почти 60% от числа всех заболевших в Свердловской области. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших COVID-19 в свердловских городах. В Верхней Пышме общее число инфицированных достигло 905, в Невьянске - 301.

За последние 24 часа коронавирусом в этих муниципалитетах заболели 7 и 5 жителей соответственно. Более 2,5 тысячи заразившихся стало в Нижнем Тагиле (+29 пациентов), и ровно 100 - в Верхотурье (+3).

Больше всего диагнозов за сутки поставлено снова в Екатеринбурге - 133. Общее число инфицированных в столице Урала составляет 21 703. Это почти 60% от числа всех заболевших в Свердловской области.

Добавим, что накануне стало известно о 277 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.

Фото: данные на 4 ноября

Фото: данные на 4 ноября

Фото: данные на 4 ноября

Фото: данные на 4 ноября

Фото: данные на 4 ноября