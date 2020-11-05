Депутат Госдумы Александр Петров заразился коронавирусом

Депутат Государственной думы Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом. Фото: Александр Зайцев.

Депутат Государственной думы Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом. Он опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал о своих симптомах болезни.

По словам Александра Петрова, несмотря на профилактику, после многочасовой работы на пленарных заседаниях его бросило в жар и ему «захотелось стать ленивым». Депутат сдал анализы, в том числе мазок на COVID-19, тест на антитела, общий анализ крови и биохимию.

Когда наличие вируса в организме подтвердилось, Александр Петров обратился к врачу, прошёл компьютерную томографию лёгких и ушёл на самоизоляцию. У него зафиксировали 1% поражения лёгких. Также он рассказал, что чувствовал слабость.

«Как я ни долбил вирус профилактически, он интенсивно жевал лейкоциты и формировал свой тайный микротромбоз. Смотрите за показателями, даже если кажется, что всё хорошо. Врач сказал, что в его практике часто у переболевших инфаркт или микроинфаркт через 3-4 недели», - написал Александр Петров.

Также он добавил, что собирается бороться с вирусом, сделав вакцину «Урал».

Александр Петров является председателем наблюдательного совета некоммерческого партнёрства «Уральский биомедицинский кластер», ранее он занимал должность председателя Совета Директоров ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск). Благодаря ему на Среднем Урале началось производство препарата «Триазавирин», который применяют для лечения коронавируса. Кроме того, в настоящее время специалисты «Завод Медсинтез» занимаются разработкой собственной вакцины от коронавируса - «Урал». Работа находится на лабораторной стадии, сообщал ранее ТАСС.

Напомним, в конце августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил Александра Петрова знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

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