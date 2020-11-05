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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 ноября 2020, 12:45

В Свердловской области за сутки подтвердили 287 диагнозов COVID-19

Коронавирус в Свердловской области

Общее число свердловчан, заразившихся с начала пандемии - 37 613. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 287 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 10 заболевших больше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге выявлено 84 новых инфицированных. 

Также случаи заболевания подтверждены среди жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Общее число свердловчан, заразившихся с начала пандемии, - 37 613.

Состояние 327 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 252 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 168 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 1 396 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц выписаны 283 человека. Общее число излечившихся свердловчан - 29 714.

Болезнь унесла жизни ещё семерых свердловчан. Общее число летальных исходов в регионе достигло 807.

Напомним, накануне сообщалось о 277 заболевших уральцах. Днём ранее в регионе подтвердили 283 случая заражения.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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