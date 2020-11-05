В России второй день подряд подтверждено более 19 тысяч случаев COVID-19

а минувшие стуки коронавирусом заразились 19 404 россиянина. Фото: Галина Соловьёва

Суточная заболеваемость COVID-19 в России второй день подряд превышает 19 тысяч человек. За минувшие сутки коронавирусом заразились 19 404 россиянина.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (5255) и Санкт-Петербурге (1093). В Свердловской области заболели 287 человек. Это девятый показатель в стране.

Фото: Оперативный штаб

За последние 24 часа из больниц выписались 12 238 излечившихся россиян. За всё время пандемии с болезнью справились 1 279 169 жителей страны.

Фото: Оперативный штаб

Скончались еще 292 пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 29 509 россиян.

Напомним, накануне в России установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - заразились 19 768 человек в 85 регионах страны.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 63 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. В том числе, 570 тысяч тестов сделано за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 405 318 человек.