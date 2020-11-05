Скорую помощь в Каменске-Уральском отдадут на аутсорсинг

Планируется привлечь 20 автомобилей, в том числе два резервных. Фото: Галина Соловьёва

С 1 февраля 2021 года станция скорой медицинской помощи в Каменске-Уральском может перейти на аутсорсинг. Это уже второй город в Свердловской области, где хотят использовать опыт Екатеринбурга по передаче непрофильных функций сторонним организациям для службы скорой помощи.

На сайте госзакупок объявлен конкурс на услуги по обеспечению выезда бригад скорой для оказания медпомощи и медицинской эвакуации. Планируется привлечь 20 автомобилей, в том числе два резервных. Заказчиком выступает ГБУЗ СО "Городская станция скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский" (ул. Рябова, 18). Контракт будет заключён на три года - до конца 2023 года. Начальная цена составляет 384,2 миллиона рублей. Подрядчика объявят после 4 декабря.

"Облгазета" писала о том, что в Нижнем Тагиле готовятся перевести на аутсорсинг обе городские подстанции скорой помощи также с 1 февраля.

"Перевод транспортной услуги на аутсорсинг – один из вариантов пополнения автопарка станций скорой медицинской помощи новыми автомобилями", – прокомментировал ранее ситуацию пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Напомним, что в Екатеринбурге по такому принципу работает часть подстанций с 2014 года.