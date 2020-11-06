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6 ноября 2020, 13:05

В Свердловской области за сутки выявлено 282 случая коронавируса

коронавирус

В Свердловской области за сутки выявлено 282 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 282 случая новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+126), Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Камышлова, Карпинска, Нижней Туры, Полевского, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других муниципалитетов.

За сутки из больниц было выписано 287 человек. Общее число выздоровевших достигло 30 001. На лечении остаются более семи тысяч свердловчан. Состояние 309 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 1 234 – как средней степени тяжести.

Также за последние 24 часа зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19, всего – 815.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 287 инфицированных. Днём ранее в регионе подтвердили 277 случаев заражения коронавирусом.

Добавим, ранее в регионе обновили данные о возрасте заболевших коронавирусом. За неделю почти в два раза увеличилось число молодых людей (от 18 до 29 лет), подхвативших инфекцию.

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