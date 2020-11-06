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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 ноября 2020, 13:15

Новый суточный рекорд: у 20 582 россиян подтвердился COVID-19

коронавирус

Новый суточный рекорд: у 20 582 россиян подтвердился COVID-19 . Фото: Галина Соловьева.

В России установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 20 582 человека. За весь период пандемии выявлено 1 733 440 инфицированных.

Вчера сообщалось о 19 404 заболевших россиянах, а днём ранее - о 19 768 инфицированных.

По данным на 6 ноября, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 6 253. Свердловская область находится на девятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 282 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа из российских больниц выписано 16 955 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 296 124 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 378 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 29 887 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 63,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса (+ 524 тысячи тестов за сутки). Под меднаблюдением по стране остаются 407 174 человека.

Ранее сообщалась, что Правительство РФ выделило свыше 5 млрд рублей из резервного фонда. Деньги пойдут на обеспечение бесплатными лекарствами россиян, больных коронавирусом. На эти цели Средний Урал получит 162 миллиона рублей.

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Областная газета Свердловской области

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