Как работают свердловские волонтёры во вторую волну коронавируса?

Из-за нового подъёма заболеваемости коронавирусом в Свердловской области возобновилась волонтёрская помощь по доставке продуктов питания и лекарств людям старше 65 лет Фото: Ирина Гильфанова

Из-за нового подъёма заболеваемости коронавирусом в Свердловской области возобновилась волонтёрская помощь по доставке продуктов питания и лекарств людям старше 65 лет. Журналист «Облгазеты» проверил, как и насколько быстро свердловские волонтёры выполняют поступающие к ним заявки.

Спрос упал?

После очередного заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что сейчас работают все те же номера горячих линий волонтёрского штаба, что и весной. Журналист «Облгазеты» несколько раз в течение дня пыталвсь дозвониться до межведомственного контакт-центра «Здоровье жителей Среднего Урала» по номерам (343) 385–06–00 и (800) 100–01–53, но после электронного ответа «ваш номер зафиксирован, и мы вам обязательно перезвоним» реакции так и не последовало.

На горячей линии для оказания помощи жителям Екатеринбурга старше 65 лет нам ответили, что их акция закончилась ещё летом. А вот по номеру горячий линии акции «Мы Вместе» 8 (800) 200–34–11 сразу же согласились взять в работу заявку по доставке продуктов и лекарств бабушке, но предупредили, что это может занять… несколько дней. Как так, если человек ждёт необходимых продуктов или лекарств в этот же день?

– Пожилой человек звонит на горячую линию в московский федеральный колл-центр и оставляет заявку, – поясняет процедуру Владислав Овчинников, исполнительный директор ресурсного центра добровольчества «Сила Урала», волонтёры которого помогают пенсионерам во время пандемии коронавируса. – Заявку передают в волонтёрский штаб в соответствующий регион, где доброволец созванивается с заявителем, приезжает, получает деньги и выполняет заказ. Мы стараемся помогать сразу после поступления заявки, но иногда её выполнение может занять пару-тройку дней, если нужно купить, например, редкое лекарство.

Наше предположение, что заявки могут обрабатываться медленнее из-за их большого количества, Владислав опроверг. По его словам, звонков о помощи по доставке продуктов и лекарств пенсионерам сейчас поступает меньше, чем весной. Если полгода назад волонтёрам приходилось помогать 70–80 пожилым людям по всей Свердловской области в день, то сейчас – всего 25–30. Вероятно, свердловские пенсионеры стали чаще просить совершать покупки родственников и знакомых. Или же устали так долго находиться в четырёх стенах и ходят в магазин и аптеку сами — таких нарушителей режима самоизоляции на улицах действительно немало.

Кстати Набор волонтёров по-прежнему идёт. Любой человек, который хочет вступить в ряды добровольцев, может заполнить анкету на сайте мывместе2020.рф, пройти собеседование и онлайн-обучение.

Отчёт и фото «на память»

Журналист «Облгазеты» решила лично посетить один из волонтёрских штабов в Екатеринбурге и сходить на заявку с добровольцами.

В штабе добровольцев «Сила Урала» ярко салатовые стены и пахнет апельсинами. Волонтёры Марина Семёнова и Кирилл Уланов сидят за длинным столом в центре комнаты. Перед ними — листок с заявкой. Марина набирает телефонный номер и включает громкую связь.

Волонтёры быстро, но тщательно выбирают продукты для пожилых людей Фото: Ирина Гильфанова

– Здравствуйте, Борис Владимирович, это волонтёры. Звоним уточнить по доставке продуктов питания, – произносит женщина. – Подскажите, пожалуйста, список продуктов и деньги вы приготовили?

– Бе-зу-слов-но! – говорит по слогам пожилой мужчина.

– Тогда мы подъедем к вам через 20 минут. До свидания!

– Нет, не до свидания, а до встречи! – игриво перебивает собеседницу Борис Владимирович и кладёт трубку.

Штаб хохочет.

– Прежде чем отправлять волонтёров на вызов, мы ещё раз обзваниваем пенсионеров, чтобы убедиться, что заявка актуальна, — рассказывает руководитель отдела по развитию добровольчества Людмила Говорухина. — Уточняем всё: подъезд, этаж, домофон, оставлять продукты у двери или передать в руки. Но самое главное – мы объясняем, что доброволец должен иметь соответствующий бейдж, паспорт и назвать номер заявки. Это обезопасит пожилых людей от мошенников.

Перед выездом волонтёры по телефону уточняют все детали заявки Фото: Ирина Гильфанова

Всего в Свердловской области сейчас трудятся около 2 500 волонтёров. Это меньше, чем 3 500 человек, которые работали в первую волну пандемии. Но объясняется это тем, что основная масса добровольцев — люди 30–42 лет разных профессий, которые помогают пенсионерам в свободное от работы время.

— Те волонтёры, у которых есть свои машины, едут на вызовы на них. Другие передвигаются на велосипедах или пешком, — говорит координатор Свердловского регионального отделения штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Павел Чигвинцев. – Но скоро администрация Екатеринбурга должна предоставить дежурные автомобили, как это было в первую волну коронавируса, так что волонтёрам будет проще. От поездок на общественном транспорте мы отказались изначально, чтобы не создавать дополнительные риски заражения коронавирусом. Некоторые волонтёры и так переболели COVID-19. Федеральная поддержка весной очень помогла — на те деньги мы закупили средства индивидуальной защиты, антисептики. Сейчас волонтёров поддерживают разные уральские организации.

В тему На этой неделе свердловские волонтёры-медики начали помогать в колл-центрах коронавирусных больниц. Многие больные COVID-19 сейчас лечатся или долечиваются дома, поэтому необходимо каждый день обзванивать таких пациентов и спрашивать об их самочувствии, а врачей сейчас не хватает. Кроме этого, свердловские волонтёры-медики помогают на федеральной горячей линии психологической поддержки.

Осознанное волонтёрство

Садимся в машину вместе с волонтёрами и отправляемся на заявку. По дороге Марина и Кирилл много шутят и вспоминают смешные истории прошлых поездок. Они начали работать добровольцами ещё в марте, так что их уже называют опытными.

– Я работаю специалистом по недвижимости, в начале карантина на работе было затишье, свободного времени стало больше, поэтому решила пойти в волонтёры, — рассказывает Марина. — К тому же, чтобы владеть достоверной информацией, нужно быть в гуще событий.

– А мне пришла реклама волонтёров #МыВместе в Инстаграме, – присоединяется к разговору ведущий праздников Кирилл. – Увидел её, и через несколько дней понял, что нужно идти. Моя мама много лет работает волонтёром-медиком.

— Не боялись заразиться коронавирусом? – интересуюсь у них.

— Я был ковид-диссидентом, – смеётся Кирилл. – Вообще, не было мыслей, что могу заразиться. Потом подумал, что если болеть, то лучше первым, но пока везёт – не болел и даже антител нет.

– Больше пугала неизвестность: как долго это продлится, каким будет финансовое положение, — размышляет Марина. – Но когда ты постоянно общаешься с людьми и помогаешь им, то страх уходит на задний план. У нас собрались достаточно взрослые, неравнодушные люди, готовые безвозмездно тратить самое ценное – своё время. Это какое-то осознанное волонтёрство.

Подъезжаем и выходим из машины. Ребята достают защитные белые костюмы и надевают их поверх своих осенних курток, некоторые волонтёры ограничиваются и просто перчатками и защитными масками или щитками.

В многоэтажке на лестничной клетке нас встречает пожилой мужчина в голубой одноразовой маске, по глазам видно, что он улыбается.

– Здравствуйте, товарищи! Очень рад, что вы пришли, – торжественно произносит Борис Владимирович и протягивает два пакета. – Это мусор, а это мой заказ.

Прежде чем заходить к пожилым людям, добровольцы надевают защитные костюмы, маски и перчатки Фото: Ирина Гильфанова

Марина проверяет деньги, достаёт список покупок и читает вслух:

– Хлеб, сливочное масло, пшеничная крупа, молоко. Чьё молоко? – она поднимает глаза.

– Вы знаете, это совершенно не принципиально, лишь бы было коровье, – отвечает пенсионер.

Идём в магазин. Волонтёры внимательно осматривают полки и горячо обсуждают, какое масло и молоко выбрать.

– Для пожилых людей важно покупать продукты в привычном для них магазине и именно той фирмы, которую они любят, поэтому мы всё обязательно уточняем, – поясняет Марина.

Через 15 минут вновь стоим у квартиры Бориса Владимировича.

– Чек в пакете, проверьте продукты, вот ваша сдача, – отчитывается Марина, пока Кирилл фотографирует происходящее.

– Спасибо вам большое! – нараспев произносит пожилой мужчина.

– Пожалуйста! Будьте здоровы, – прощаются волонтёры.

– А вы не знаете, когда вторая волна закончится? – спрашивает Борис Владимирович.

– Хотелось бы поскорее, но мы не знаем, – ребята пожимают плечами.

– Ну, значит, мы с вами ещё увидимся, – говорит пенсионер и скрывается за дверью.

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Опубликовано в №208 от 07.11.2020