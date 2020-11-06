Ещё в одном свердловском городе скорую помощь отдадут в аутсорсинг

Для обслуживания бригад скорой помощи необходимо привлечь 18 автомобилей. Фото: Алексей Кунилов.

Скорая помощь в Первоуральске перейдёт на аутсорсинг. Как и в ряде других свердловских городов, это произойдёт с 1 февраля 2021 года.

Станция скорой медицинской помощи Первоуральска объявила конкурс на оказание услуг по обеспечению деятельности выездных бригад скорой помощи на территории двух городских округов — Первоуральска и Староуткинска. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В документации отмечается, что для обслуживания бригад необходимо привлечь 18 автомобилей, в том числе три запасных. Один из автомобилей должен иметь класс «C», все остальные — класс «В».

Победитель торгов должен быть объявлен после 4 декабря. Контракт с ним планируется заключить на период с 1 февраля 2021 года по 31 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 311 млн 748 тыс. рублей.

Напомним, ранее «Областная газета» писала о том, что перенять опыт екатеринбургской станции скорой медицинской помощи по передаче непрофильных функций сторонним организациям планируют также экстренные службы Нижнего Тагила и Каменска-Уральского (384,2 млн рублей).