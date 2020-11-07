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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 ноября 2020, 08:58

Обновлена карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895. Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Ещё в одном муниципалитете Свердловской области число заболевших новой коронавирусной инфекцией перевалило за 100 человек. Роспотребнадзор обновил карту распространения COVID-19 по территории региона.

По данным, опубликованным на сайте надзорного ведомства, отметку в 100 заболевших преодолел Артинский район (+3 за сутки, 102 всего). Также существенный рост зафиксирован в Камышлове и Камышловском районе (+19 человек за сутки, 208 в общей сложности).

В Екатеринбурге зарегистрировано 21 913 случая заражения (+126 за сутки). В Нижнем Тагиле заболели 2528 человек (ни одного нового случая), в Первоуральске – 944 инфицированных (+4), в Верхней Пышме – 938 (+16), в Ревде 791 (+4), в Каменск-Уральском и Каменском районе – 731, а в Берёзовском 729 (+1 за сутки).

Внизу таблицы изменений не произошло. Меньше всего заболевших по-прежнему в отдалённых населённых пунктах: один человек заразился в Пелыме, четверо в Гарях, шестеро в пгт Малышева.

На карте распространения COVID-19 остаётся одно белое пятно: с болезнью не столкнулись жители Таборов и окрестностей.

Напомним, за прошлые сутки в регионе выявлено 282 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.

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Областная газета Свердловской области

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