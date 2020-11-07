С начала пандемии COVID-19 заразились более 38 тысяч свердловчан

За минувшие сутки в регионе подтвердили 293 диагноза. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило 38 тысяч человек. За минувшие сутки в регионе подтвердили 293 диагноза.

По данным регионального оперативного штаба, за последние 24 часа в Екатеринбурге выявлено 102 новых случаев заражения.

Также, заболевшие есть среди жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов.

Общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 на Среднем Урале - 38 188. Уже вылечились 30 301 человек. За минувшие сутки с болезнью справились 300 свердловчан.

Состояние 346 госпитализированных оценивается как тяжелое, 280 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях. 185 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 1608 пациентов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные заболевшие чувствую себя удовлетворительно.

За сутки зарегистрировано ещё восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов на Среднем Урале достигло 823.

Напомним, за прошлые сутки в регионе заболели 282 человека. Днём ранее стало известно о 287 инфицированных.

С картой распространения новой коронавирусной инфекции по Свердловской области можно ознакомится здесь.