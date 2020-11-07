В России второй день подряд выявлено больше 20 тысяч заболевших COVID-19

С начала пандемии COVID-19 подхватили 1 753 836 россиян. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки выявлено 20 396 заболевших новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии COVID-19 подхватили 1 753 836 россиян.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (5829) и Санкт-Петербурге (1258). В Свердловской области заболели 293 человека. Это девятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

За сутки из больниц выписались 16 803 пациента, победивших болезнь. За всё время пандемии с болезнью справились уже 1 312 927 россиян.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 364 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 30 251 человек.

Напомним, накануне накануне в стране был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом: инфекцию подхватили 20 582 человека.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 64 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние стуки таких тестов сделано 550 тысяч. Под медицинским остаются 417 293 человека.