Скончались ещё восемь больных COVID-19 свердловчан

Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии достигло 823. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались ещё восемь пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии достигло 823.

Данные о восьми смертях за сутки на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 823», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне также сообщалось о восьми смертях.

В целом по России за минувшие сутки скончались 364 носителя инфекции. За всё время болезнь унесла жизни 30 251 человека.