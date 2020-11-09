В Нижнесергинском и Красноуфимском районах по 400 заболевших: карта распространения COVID-19

Всего в Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели 38 479 человек. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Нижнесергинском и Красноуфимском районах общее число заболевших достигло 400.

Если в первом из муниципалитетов за последние сутки заразился один человек, то во втором COVID-19 подтвердили сразу у 15 жителей. Больше всего заразившихся за каждые 24 часа продолжают выявлять в Екатеринбурге (за последние сутки зафиксировано 78 случаев). На столицу Урала приходится почти 60% от числа всех заболевших на Среднем Урале.

Всего в Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели 38 479 человек. Выписаны из больниц по выздоровлению 30,5 тысячи пациентов, скончался 831 уралец. Таким образом, на лечении на данный момент остаются более 7 тысяч свердловчан.

Добавим, что ни одного заразившегося коронавирусом по-прежнему не выявлено только в окрестностях Таборов. Эта территория отмечена белым цветом на карте Роспотребнадзора.

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Фото: данные на 8 ноября

Фото: данные на 8 ноября

Фото: данные на 8 ноября

Фото: данные на 8 ноября