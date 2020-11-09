Стало известно, свердловчане из каких сфер чаще всего заражаются COVID-19

Среди работающих свердловчан на первом месте по числу подхвативших инфекцию находятся работники промышленных предприятий. Фото: Павел Ворожцов.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о том, кто из уральцев чаще всего заболевает коронавирусом. Несмотря на действие режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, пятую часть заразившихся составляют пенсионеры.

Как рассказал Дмитрий Козловских на сегодняшней пресс-конференции, в структуре заболевших COVID-19 по социальному статусу большую часть — 47,6% — занимают работающие уральцы. Примерно пятая часть заболевших (19%) приходится на пенсионеров. Ещё 18,7% инфицированных — это неработающие граждане трудоспособного возраста.

Среди работающих граждан на первом месте по числу подхвативших инфекцию находятся работники промышленных предприятий (около 30%). Также в тройку лидеров входят сотрудники медицинских и образовательных организаций.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области добавил, что в настоящее время крупных очагов заболеваемости коронавирусом на предприятиях региона не фиксируется, отмечаются только единичные случаи заносов вируса, которые не приводят к распространению инфекции. Ранее за всё время пандемии на Среднем Урале было обнаружено более 160 очагов на предприятиях.

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