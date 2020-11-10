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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 ноября 2020, 10:15

С начала пандемии в пяти свердловских городах выявлено более 800 случаев COVID-19

коронавирус в Свердловской области

С начала пандемии в пяти свердловских городах выявлено более 800 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил информацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. По данным на 9 ноября, более 800 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии зафиксированы в пяти городах региона.

Больше всего инфицированных было зарегистрировано в Екатеринбурге ‒ 22 178 случаев (+85 за прошедшие сутки). Также свыше 800 диагнозов поставлено жителям Нижнего Тагила ‒ 2 583 (+13), Верхней Пышмы ‒ 993 (+10), Первоуральска ‒ 973 (+13) и Ревды ‒ 807 (+2).

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 38 776 свердловчан (+297 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 30 900. На лечении остаются более 7 тысяч человек.

Добавим, вчера главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о том, работники каких сфер деятельности чаще всего заражаются COVID-19 и заявил, что уральским подросткам могут ограничить доступ в торговые центры.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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