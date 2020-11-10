В Первоуральске открыт второй госпиталь для пациентов с COVID-19

В Первоуральске открыт второй госпиталь для пациентов с COVID-19. Фото: Владимир Мартьянов.

В Первоуральске на базе терапевтического корпуса (ул. Металлургов 3а) заработал госпиталь для больных коронавирусом и пациентов с внебольничной пневмонией. Там развёрнуто 160 инфекционных коек, в том числе 9 – реанимационных, оснащённых аппаратами ИВЛ.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, под ковидный госпиталь перепрофилированы следующие отделения терапевтического корпуса: пульмонологии, кардиологии, гематологии, терапии и реанимации. Там работают девять врачей, прошедших обучение. Кроме того, есть дежуранты, оказывающие помощь в ночное время.

Поскольку госпиталь был развёрнут в кратчайшие сроки, необходимые медикаменты были взяты из запасов первого ковидного госпиталя, расположенного на Динасе. На сегодняшний день в стационарах находятся 68 человек с COVID-19 и более 200 – с пневмонией.

"Активная заполняемость госпиталей уравновешивается ежедневной выпиской и переводом пациентов на амбулаторный этап. Это позволяет медикам контролировать ситуацию с потоком пациентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вновь поступивших пациентов по направлениям кардиология, терапия и пульмонология будут доставлять в профильные отделения больниц Западного управленческого округа и Екатеринбурга.

С начала пандемии в Первоуральске зафиксировано 973 случая заражения новой коронавирусной инфекцией (+13 в предыдущие сутки).

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в Берёзовской ЦГБ для пациентов с новой коронавирусной инфекцией были развёрнуты 150 коек. На сегодняшний день все места заняты.

Добавим, по данным на 9 ноября, с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 38 776 свердловчан (+297 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 30 900. На лечении остаются более 7 тысяч человек.