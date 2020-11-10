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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 ноября 2020, 13:22

Ещё 20 977 россиян подхватили коронавирусную инфекцию

Женщина и мужчина в масках сидят на скамейке

Накануне был установлен новый рекорд суточной заболеваемости - свыше 21 тысячи новых пациентов. Фото: Галина Соловьёва

За сутки подтверждено 20 977 случаев заражения коронавирусом в России. Это на 821 пациента меньше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 1 817 109 россиян, в том числе 39 тысяч жителей Свердловской области. Из них справиться с инфекцией смогли 1 350 741 человек.

Коронавирус унёс жизни уже 31 161 жителя страны, в том числе 847 свердловчан. За последние 24 часа зафиксировано 368 летальных исходов, в том числе 8 - на Среднем Урале.

Напомним, что с прошлой пятницы три дня подряд в стране регистрировали более 20 тысяч заражённых COVID-19. Накануне был установлен новый рекорд суточной заболеваемости - свыше 21 тысячи новых пациентов.

Фото: данные на 10 ноября
Фото: данные на 10 ноября

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Областная газета Свердловской области

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