Ещё 20 977 россиян подхватили коронавирусную инфекцию

Накануне был установлен новый рекорд суточной заболеваемости - свыше 21 тысячи новых пациентов. Фото: Галина Соловьёва

За сутки подтверждено 20 977 случаев заражения коронавирусом в России. Это на 821 пациента меньше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 1 817 109 россиян, в том числе 39 тысяч жителей Свердловской области. Из них справиться с инфекцией смогли 1 350 741 человек.

Коронавирус унёс жизни уже 31 161 жителя страны, в том числе 847 свердловчан. За последние 24 часа зафиксировано 368 летальных исходов, в том числе 8 - на Среднем Урале.

Напомним, что с прошлой пятницы три дня подряд в стране регистрировали более 20 тысяч заражённых COVID-19. Накануне был установлен новый рекорд суточной заболеваемости - свыше 21 тысячи новых пациентов.

Фото: данные на 10 ноября

Фото: данные на 10 ноября