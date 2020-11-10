Скорую помощь трёх свердловских городов спешно переводят на аутсорсинг

В Екатеринбурге три подстанции скорой помощи тоже работают на аутсорсинговых машинах, но 13 других имеют собственный автопарк. Так учреждение страхует себя на случай проблем с компанией-аутсорсером. Фото: Галина Соловьёва

Ещё в двух городах Свердловской области, Каменске-Уральском и Первоуральске, хотят перевести станции скорой медицинской помощи на аутсорсинг. Пока на три года, с 1 февраля 2021 года – информация о конкурсах по предоставлению медучреждениям транспортных услуг появилась на портале госзакупок. Ранее стало известно, что перевести скорую помощь на аутсорсинг в следующем году хотят и в Нижнем Тагиле (см. «ОГ» №201 от 27.10.2020).

В Нижнем Тагиле на аутсорсинг желают перевести обе подстанции скорой медицинской помощи, работающие в городе. Для этого ищут подрядчика, способного предоставить 30 автомобилей, соответствующих техническому заданию, с водителями. Сейчас в Нижнем Тагиле работают 28 машин скорой помощи. В Каменске-Уральском посредством аутсорсинга планируют привлечь 20 автомобилей, в том числе два резервных. В Первоуральске – 18 автомобилей, три из которых – резервные.

– На станциях произойдёт стопроцентная замена всего автотранспорта на новые автомобили с самым современным бортовым оборудованием класса «В» и реанимобили класса «С», – рассказал «Облгазете» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. – При переходе на аутсорсинг автотранспорт скорой будет предоставлен оператором, который возьмёт на себя техобслуживание, ремонт машин, обучение водителей.

Как уверяют в региональном минздраве, нововведение не коснётся медицинских работников из состава бригад скорой помощи. Однако настораживает, что реформа службы скорой медицинской помощи в крупных городах области проходит столь поспешно, да ещё в условиях пандемии коронавируса. Ни на одной из реформируемых станций скорой помощи «Облгазете» не удалось получить комментарий руководства. Ответ везде был как под копирку: «Без комментариев, обращайтесь в министерство здравоохранения». Получается, что руководство скорой помощи в Каменске-Уральском и Первоуральске отказывается пояснять, для чего они хотят перейти на аутсорсинг, и как бы открещивается от затеваемой реформы. А она может напрямую отразиться на жителях этих городов. По версии минздрава – положительно, потому что на вызовы отправятся новые современные автомобили. Но опыт Екатеринбурга, где на аутсорсинге с 2014 года работают 3 из 13 подстанций, показал, что при такой организации работы скорых есть и свои риски. Так, в январе 2020 года при заключении договора с другой компанией водители екатеринбургских скорых массово отказывались переходить к новому поставщику услуги, что создавало угрозу паралича нескольких подстанций.

Чтобы избежать таких конфликтных ситуаций в будущем, свердловский минздрав намерен установить контроль за оформлением трудовых отношений между поставщиком услуг и водителями скорых так, чтобы условия оплаты труда последних не ухудшались при переходе в аутсорсинговую организацию. Высвободившийся автотранспорт, который сейчас работает на обслуживании бригад скорой помощи, предполагается передать в другие муниципалитеты.

– Себестоимость скорой медицинской помощи крайне высока, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – По этой причине не во всех странах она есть, в России – это завоевание социализма. Если опыт по внедрению аутсорсинга в регионе расширяют, тем более в ситуации, когда бушует ковид, что, мягко говоря, не должно располагать к столь резким шагам, то, видимо, на это есть причины. Возможно, сейчас мы не можем решить проблему обновления транспорта станций скорой помощи путём закупок автомобилей. Аутсорсинг – компромиссный вариант.

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