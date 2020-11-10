В Свердловской области дети стали реже болеть коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили данные о возрасте болеющих коронавирусом. Реже всего этот диагноз ставят свердловчанам до 18 лет.

Сейчас на эту возрастную группу приходится 8,1% от общего числа подхвативших вирус в регионе, сообщает оперштаб. На прошлой неделе данный показатель был на 3,4% больше ‒ 11,5%. Кроме того, за семь дней стало меньше инфицированных среди молодёжи (от 18 до 29 лет) ‒ 11% вместо 12,3% и пожилого населения (65+) ‒ 14,3% вместо 14,7%.

Болеть больше стали свердловчане в возрасте от 50 до 64 лет ‒ 25,3% вместо 23,6%. Чаще всего по-прежнему COVID-19 выявляют у граждане от 30 до 49 лет. Таких 41,3% (+3,5%).

Фото: свердловский оперштаб

Добавим, в минувшую пятницу был подписан указ о переводе свердловских школьников 6-11-х классов на дистант в период с 9 по 14 ноября. Однако позже глава региона Евгений Куйвашев заявил о возможном возвращении в школы выпускников.

За последние сутки на Среднем Урале выявлено 294 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 39 070.

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