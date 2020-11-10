Свердловские власти собираются решить проблему с дозвоном в поликлиники

Свердловские власти собираются решить проблему с дозвоном в поликлиники. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил на жалобы граждан о невозможности дозвониться до медучреждений региона. По его словам, для решения данного вопроса предпринимается ряд мер.

На этой неделе планируется увеличить количество телефонных линий. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

"Мы планируем открыть дополнительный колл-центр на базе сети "Мотив". Кроме того, в каждом поликлиническом учреждении для работы с гражданами будут добавлены телефоны", – сказал замгубернатора.

Он также напомнил, что в качестве подкрепления в свердловские поликлиники направлены студенты медучреждений – будущие фельдшеры и врачи. По мнению Павла Крекова, их помощь в какой-то степени снимет существующую напряжённость.

В своём выступлении заместитель губернатора также подчеркнул, что службы скорой медицинской и амбулаторной помощи фиксируют достаточно большое количество необоснованных вызовов.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. Также к работе привлечены 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников.

Напомним, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало работу дополнительных телефонов горячей линии по вопросам COVID-19. Публикуем их:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области