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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 ноября 2020, 08:03

В Свердловской области 39 тысяч заболевших коронавирусом: карта

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

На лечении на данный момент находятся более 7 тысяч свердловчан. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Общее число инфицированных на Среднем Урале перевалило за 39 тысяч. 76% заболевших приходится на восемь городов.

Среди них - Екатеринбург (22 3030), Нижний Тагил (2 596), Верхняя Пышма (993), Первоуральск (984), Ревда (831), Берёзовский (786), Каменск-Уральский и Каменский район (767), Серов (565). В других свердловских муниципалитетах менее 500 заболевших COVID-19.

На карте Роспотребнадзора белым цветом остаются выделенными окрестности Таборов, там официально не выявлено ни одного заразившегося. Другие города выделены светло-оранжевым, тёмно-оранжевым и красным цветами в зависимости от сложности эпидобстановки.

Известно, что из 39 тысяч полностью излечились и выписались из больниц более 30 тысяч уральцев. На лечении на данный момент находятся более 7 тысяч свердловчан. 453 человека в тяжёлом состоянии, 1 801 - в состоянии средней тяжести. Накануне в Свердловской области выявили 294 случая коронавируса.

Фото: данные на 10 ноября
Фото: данные на 10 ноября
Фото: данные на 10 ноября

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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